В Челябинске пожарные спасли из задымленной квартиры детей

В Челябинске пожарные вытащили из полыхающего жилища мужчину, а также спасли двоих детей из смежной квартиры, сообщили в ГУ МЧС региона. Девочки, оказавшиеся в “плену” у дыма, проявили смекалку.

Квартира на третьем этаже в девятиэтажном доме на Комсомольском проспекте вспыхнула днем пятого июля.

“Уже через пять минут прибывшие огнеборцы обнаружили: из указанной квартиры идет дым. В смежной квартире, на балконе стояли малолетние дети – четырех и семи лет. В их квартире было слабое задымление. Дети, две девочки, находились дома одни. Они приняли правильное решение - выйти на балкон и звать на помощь. Подоспевшим огнеборцам дети скинули ключи от своей квартиры. Через входную дверь пожарные вывели детей из опасной зоны, девочки не пострадали”, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В полыхающую квартиру пожарные проникли по трехколенной лестнице. В жилище горели вещи и мебель. Внутри было сильное задымление.

“Ко всему прочему, квартира была сильно захламлена. В одной из комнат, при нулевой видимости, пожарным в кратчайший срок удалось обнаружить пострадавшего: им оказался мужчина грузного телосложения. Сотрудники МЧС на руках эвакуировали пострадавшего и передали работникам скорой медицинской помощи. С ожогами различной степени тяжести мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение”, - добавили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Эвакуация жильцов не потребовалась. Так как плотно закрытая дверь и окна не позволили распространится дыму на другие этажи.

Сейчас специалисты отделения дознания выясняют причины пожара. Для ликвидации возгорания задействовали три единицы техники и девять человек личного состава Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.