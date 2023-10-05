В Челябинске пожилую женщину сначала сбил грузовик, потом легковушка

В Челябинске сегодня днем, пятого октября, пожилая женщина погибла на проезжей части по улице Воровского, у дома №16/1.

Горожанка 1947 года рождения переходила дорогу на неустановленном месте. В 12 часов 30 минут ее сбил грузовик, за рулем которого находился водитель 1990 года рождения. После этого на пенсионерку совершила наезд легковушка «Лада X-Ray», следовавшая за грузовиком, под управлением мужчины 1976 года рождения.

«От полученных травм женщина погибла на месте ДТП до приезда скорой помощи», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Городская Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельной аварии.