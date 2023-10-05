05.10.2023
«Блокпост» Челябинского НХТ и Златоустовского «Омнибуса»
05.10.2023
Предприниматели Челябинской области смогут получить льготные займы по программе «Кооперация»
05.10.2023
В Челябинске пожилую женщину сначала сбил грузовик, потом легковушка
05.10.2023
Городские зрелищные кассы Челябинска приглашают на работу билетных кассиров
05.10.2023
На продолжение благоустройства челябинской «Плодушки» предусмотрели почти 41,4 миллиона рублей
05.10.2023
Главный тренер «Трактора» отправлен в отставку
В Челябинске пожилую женщину сначала сбил грузовик, потом легковушка
От полученных травм пенсионерка погибла на месте происшествия
02.10.2023
В Челябинской области в выходные водители насмерть сбили двух пешеходов
29.09.2023
В Верхнеуральском районе погиб водитель «Нивы», пассажир в больнице
19.09.2023
В Аргаяшском районе столкнулись два гиганта на колесах, водитель «КАМАЗа» погиб
19.09.2023
На трассе Челябинск – Троицк насмерть разбился водитель «Ниссана»
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023