В Челябинске продолжают разыскивать подозреваемого в убийстве хозяина магазина

В Челябинске следователи вновь обнародовали фотографию предполагаемого убийцы владельца магазина «Игрушки». 49-летний предприниматель скончался от удара топором в голову.

Как напомнил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, утром 31 декабря 2020 года в магазине «Игрушки» на улице Цвиллинга, 35 получил ранение головы хозяин торговой точки. Предпринимателя доставили в больницу, где он умер от полученного ранения.

По данному факту в СК возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствие вновь обнародовало снимок с камеры внешнего видеонаблюдения, которая зафиксировала предполагаемого убийцу.

«У следствия есть основания полагать о причастности к совершению преступления неустановленного мужчины», - пояснил Шишков.

Приметы преступника: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 сантиметров, волосы темные.

Был одет: в черную куртку (пуховик) средней длины с капюшоном, черную шапку и спортивные штаны черного цвета с надписью «FILA».

В СК попросили всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (909) 087-76-09, 8 (932) 016-83-47 или «02».

Фото: СУ СКР по Челябинской области