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В Челябинске программисты вступили в сговор с операторами АЗС и похитили 10 миллионов рублей

Происшествия
Сегодня, 16:37
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Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 17 местных жителей. Они осуждены по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах».

Установлено, что двое осужденных, трудоустроенные в ООО «Прайс» IT- программистами, по договоренности с 15 операторами-кассирами на АЗС, которым ООО «Прайс» поставляет топливо по договорам комиссии, похищали денежные средства.

«Оператор-кассир при реализации топлива клиенту за наличный расчет, при отсутствии требования клиентом выдачи кассового чека, получив от клиента денежные средства, осуществив пролив приобретенного количества литров топлива, проводил в программе операцию по отмене транзакции, то есть по отмене реализации топлива клиенту, после чего сообщал индивидуальный номер операции по отмене транзакции программистам, которые, в свою очередь, используя удаленный доступ к программе со своего рабочего компьютера вносили корректировку, удаляя количество пролитых литров топлива по отмененной оператором-кассиром транзакции», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

За два года преступники похитили порядка 10 миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого подсудимого им назначены судом наказания сроком от двух до чеытрех лет лишения свободы.

 

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