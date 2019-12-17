В Челябинске произошла массовая драка
Происшествия
Сегодня, 15:27
Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники полиции Челябинска устанавливают участников массовой драки, которая произошла в Тракторозаводском районе. Два человека госпитализированы.

Инцидент произошел вечером 16 декабря на улице Марченко. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, дрались мужчины нерусской национальности. Прохожие вызвали скорую и полицию. Двум человекам понадобилась помощь медиков. Они были госпитализированы.

«В отделе полиции «Тракторозаводский» данное сообщение зарегистрировано. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - сообщила сотрудник УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Сейчас устанавливаются все участники инцидента.

Автор: 
Инна Шемаева
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