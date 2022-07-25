В Челябинске прокуратура нашла нарушения при капремонте фасадов домов: жильцам о работах не сообщили

В Челябинске регоператор капремонта не опубликовал информацию о запланированном ремонте фасадов 14-ти многоэтажных домов. Предложение о проведении работ не было направлено и жильцам многоэтажек. О выявленных нарушениях сегодня, 25 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. При этом фасады этих зданий уже обновляли три года назад.

Поводом для проверки стали обращения жителей города. Как установили сотрудники надзорного органа, СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» и ООО «Имексо» заключили договор по проведению капремонта фасадов 14 многоэтажек в Челябинске. В список попали также дом № 32 на улице Володарского и дом № 65 на улице Энгельса.

Согласно постановлению правительства Челябинской области, регоператор за год до начала запланированных работ должен был опубликовать на своем сайте предложения по ремонту и направить их собственникам помещений в многоквартирном доме заказным письмом с уведомлением. Однако этого сделано не было.

Таким образом, собственникам не сообщили ни о сроках начала ремонта, ни об объёме работ и источниках финансирования. Руководителю СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества МКД Челябинской области» внесли представление об устранении нарушений.

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