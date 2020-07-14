В Челябинске пьяная пара раскурочила такси, потому что им не понравилась марка машины

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, которые вышли из кафе к приехавшему такси и устроили скандал из-за того, что их не устроила марка машины. После словесной перепалки с водителем, он повредили автомобиль.

Инцидент произошел ночью 13 июля возле одного из кафе в Советском районе Челябинска. Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, клиенты вышли из питейного заведения и были очень пьяны. Он возмутились тем, что за ними в кафе приехал автомобиль не той марки, которую они хотели. А водителю не понравилось, что мужчина и женщина находились в состоянии приличного алкогольного опьянения.

«В результате конфликта недовольная пара нанесла несколько ударов ногами по кузову автомобиля, повредив двери, крылья и задний бампер. Кроме того, агрессивно настроенные граждане оторвали крышку топливного бака и зеркало заднего вида в салоне транспортного средства. По мнению водителя, предварительный ущерб составляет около 40 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали дебоширов и передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

«В отделе полиции «Советский» сообщение о конфликте между водителем и пассажирами было зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.