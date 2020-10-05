В Челябинске пьяный мужчина устроил акт самосожжения

В Челябинске мужчина, находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, поджег свою одежду. С 30 процентами ожогов он госпитализирован в ГКБ №6.

Инцидент произошел вечером третьего октября в Калининском районе Челябинска. Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. Пламя на одежде мужчины потушили прохожие. Он госпитализирован. Известно также, что пострадавший стоит на учете у психиатра и сильно злоупотребляет алкоголем.