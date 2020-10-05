В Челябинске пьяный мужчина устроил акт самосожжения
Происшествия
Сегодня, 13:24
В Челябинске мужчина, находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, поджег свою одежду. С 30 процентами ожогов он госпитализирован в ГКБ №6.
Инцидент произошел вечером третьего октября в Калининском районе Челябинска. Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. Пламя на одежде мужчины потушили прохожие. Он госпитализирован. Известно также, что пострадавший стоит на учете у психиатра и сильно злоупотребляет алкоголем.
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