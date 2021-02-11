В Челябинске родители двойняшек попались на «закладках»

В Челябинске будут судить супружескую пару, которая попалась на «закладках». Им грозит до 15 лет лишения свободы. У них есть двое детей – двойняшек. Своих родителей девочки увидят не скоро. Дети сейчас живут с бабушкой.
Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя и его 30-летней бывшей супруги, которые распространяли наркотики.
В ходе предварительного расследования установлено, что супружеская пара делала «закладки» в разных городах Челябинской области.
Как сообщил собственный источник в правоохранительных органах города, обвиняемые искали работу в Интернете. Им поступил звонок от наркоторговцев, которые предложили супругам делать «закладки» (одна стоила двести рублей).
«В сентябре 2020 года, находясь на территории Центрального и Калининского района Челябинска, задержанные разместили 37 «закладок» с наркотическим средством мефедрон суммарной массой около 20 граммов после чего были задержаны сотрудниками полиции. Приготовленные для сбыта «закладки» с наркотическими средствами были изъяты», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
В ходе обыска по месту проживания женщины обнаружены наркотические средства в особо крупном размере – свыше 670 граммов.