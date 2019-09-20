В Челябинске самосвал вылетел на остановку и сбил пешехода
Происшествия
Сегодня, 14:39

Сотрудники ГИБДД Челябинска проводят проверку по факту ДТП, которое произошло на проспекте Победы. По неустановленным пока причинам грузовой автомобиль вылетел на трамвайную остановку и сбил пешехода.

Авария произошла сегодня, 20 сентября, на проспекте Победы возле дома №249.

29-летний водитель грузового автомобиля «Хово» не справился с управлением, снес перильное ограждение, после чего совершил наезд на пешехода стоящего на трамвайной остановке общественного транспорта.

«Одно из перильных ограждений повредило автомобиль ВАЗ 2107 под управлением, который двигался впереди автомобиля «Хово» в момент ДТП остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

В результате ДТП 28-летняя девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

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