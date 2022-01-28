В Челябинске снова «заминировали» школу

Из-за сообщения о минировании в Челябинске эвакуировали учеников одной из школ города. Оно оказалось ложным. За неделю это уже пятый подобный случай, когда поступает информация о якобы заложенном взрывном устройстве в зданиях объектов социальной сферы.

Сегодня, 28 января, поступило сообщение о минировании школы №59. Дети были эвакуированы.

«Сотрудники полиции проверили здание школы. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было», - сообщили в региональном полицейском главке.

Напомним, вчера пресс-служба УФСБ России по Челябинской области сообщила, что ранее социальные объекты Челябинска «минировали» жители Магнитогорска. Уголовные дела возбуждены в отношении двух человек.

Напомним, 26 января администрацию Челябинска эвакуировали из-за сообщения о минировании. Оно было ложным. В этот же день подобное сообщение поступило в ГКБ №1. 20 и 25 января текущего года поступали звонки о минировании зданий общеобразовательных организаций.