В Челябинске сотрудники МЧС спасли женщину из горящей квартиры

Очередной пожар из-за нарушения правил безопасности произошел 16 февраля в Ленинском районе Челябинска. Сотрудникам МЧС при тушении пожара удалось спасти женщину.



Сигнал о возгорании на шестом этаже 10-этажного жилого дома поступил по системе «112». К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения.



«Огнеборцы при проведении разведки в квартире обнаружили женщину, вынесли ее на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, она получила отравление продуктами горения и была направлена в медицинское учреждение», - сообщили в МЧС по Челябинской области

Из подъезда самостоятельно вышли 15 жителей, еще одного человека сотрудники МЧС вывели на свежий воздух с помощью спасательного комплекта.

В причинах пожара предстоит разобраться сотрудникам отделения дознания.