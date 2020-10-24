В Челябинске сожители, сбросившие тело младенца в реку Миасс, задержаны по подозрению в убийстве

Следственный комитет озвучил причины смерти семимесячного ребенка в Челябинске, тело которого мать малыша и ее сожитель сбросили в реку Миасс. Младенец умер в результате множественных травм головы.

Подозреваемые задержаны. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, в отношении 24-летней челябинки и ее 29-летнего сожителя возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«По версии следствия, подозреваемые нанесли множественные удары в область головы семимесячному сыну женщины, ставшие причиной его смерти. Затем с целью сокрытия тела ребенка сбросили его в реку Миасс. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», - рассказал Владимир Шишков.

Кроме того, следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц органов соцзащиты, не должным образом осуществлявших надзор за неблагополучной семьей. Это часть вторая статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Проверка органов системы профилактики и опеки была организована по поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина.

Напомним, тело семимесячного младенца сожители сбросили в реку Миасс, решив таким образом скрыть смерть малыша. После этого мать заявила, что на нее напал неизвестный, ударил по голове и похитил ребенка.

Тело ребенка было найдено вчера, 23-го октября. Его извлекли из водоема в районе улицы Университетская набережная.

Семья погибшего младенца является неблагополучной. Взрослые злоупотребляли спиртным и употребляли наркотики.