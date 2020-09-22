В Челябинске стартовал судебный процесс по делу бывшего главы города Евгения Тефтелева

В Центральном суде Челябинска сегодня, 22-го сентяря, начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева, которого обвиняют в махинациях при строительстве школы в Парковом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Центрального районного суда, будет ли приговор Тефтелеву вынесен уже сегодня или же рассмотрение уголовного дела затянется, неизвестно.

Напомним, бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 Уголовного Кодекса РФ «Получение взятки».

По данным следствия, в период 2015-2019 годов обвиняемый в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгенией Пашковым) получил взятку в размере 2,5 миллиона рублей (частями) от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории южноуральской столицы.

Преступления были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Евгений Тефтелев, находящийся под домашним арестом, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, поэтому его дело суд рассмотрит в особом порядке.