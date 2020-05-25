В Челябинске столкнулись два «Мерседеса»
В Челябинске в лобовом столкновении двух «Мерседесов» пострадали два человека. Виновник аварии не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.
Авария легковушки и фургона марки «Мерседес» произошла 24 мая в Ленинском районе Челябинска у дома № 36/1 на Копейском шоссе. Момент ДТП попал на видео регистратора.
На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля пытается перестроится с одного ряда в другой, в этот момент он переезжает через разделительную полосу и вылетает на полосу встречного движения. Там он в лобовую таранит фургон. Крупногабаритный автомобиль от удара переворачивается.
«Водитель автомобиля «Мерседес», мужчина 1987 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Мерседес, после чего последний совершил опрокидывание.
В результате происшествия травмы получил водитель другого автомобиля «Мерседес» и его пассажир», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Челябинску.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.
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