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В Челябинске столкнулись два «Мерседеса»

Происшествия
Сегодня, 10:03
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске в лобовом столкновении двух «Мерседесов» пострадали два человека. Виновник аварии не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

Авария легковушки и фургона марки «Мерседес» произошла 24 мая в Ленинском районе Челябинска у дома № 36/1 на Копейском шоссе. Момент ДТП попал на видео регистратора.

На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля пытается перестроится с одного ряда в другой, в этот момент он переезжает через разделительную полосу и вылетает на полосу встречного движения. Там он в лобовую таранит фургон. Крупногабаритный автомобиль от удара переворачивается.

«Водитель автомобиля «Мерседес», мужчина 1987 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Мерседес, после чего последний совершил опрокидывание.

В результате происшествия травмы получил водитель другого автомобиля «Мерседес» и его пассажир», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Челябинску.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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