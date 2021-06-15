15.06.2021
В трех городах Челябинской области НМУ продлены, в двух – ожидаются
15.06.2021
Госдума пока не будет рассматривать вопрос о включении вакцин от ковида в календарь прививок
15.06.2021
Власти Челябинска заявили о высоких темпах устранения дорожных дефектов
15.06.2021
В Челябинске закрыли недострой, на котором дети получили ожоги
15.06.2021
Более 337 тысяч южноуральцев поставили первую прививку от ковида
15.06.2021
Новая челябинская школа на 1100 мест будет готова к приему учеников 1 сентября
В Челябинске у полыхающего склада обвалилась кровля
15.06.2021
В Челябинске полыхает склад возле ЧЭМК
15.06.2021
Котова просит челябинцев не поджигать пух
15.06.2021
В Челябинске загорелась Газель
08.06.2021
В Челябинске горящий пух повредил два автомобиля
С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
15.06.2021
В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен
13.06.2021
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
12.06.2021
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021