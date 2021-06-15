В Челябинске у полыхающего склада обвалилась кровля

Сегодня, 15 июня, в Челябинске пожарные уже три часа борются с огнем, который охватил склад в Калининском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на месте произошло обрушение кровли площадью 500 квадратных метров.

Площадь самого пожара достигла 3700 квадратных метров. Несмотря на то, что на месте работают более сотни людей, пожар пока не удается локализовать. На месте сильное задымление и ветер.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности – «Пожар №4». В ликвидации пожара задействовали 101 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС 84 человека и 23 единицы техники. От администрации привлекли восемь поливомоечных машин.

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«На месте работает руководство Главного управления, создан оперативный штаб тушения пожара, - сказали в ГУ МЧС региона. - На место прибыл пожарный поезд, а также специалисты испытательной пожарной лаборатории для установления причин возникновения пожара».

Напомним, складское помещение на улице 1 Участок ЧЭМК вспыхнуло около 12 часов. Столб едкого дыма виден из разных районов города. По словам очевидцев, на улице ощущается запах горелой пластмассы.