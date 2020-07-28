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В Челябинске в аварии пострадали три человека

Происшествия
Сегодня, 10:35

В Челябинске водитель иномарки устроил аварию, в которой пострадали три человека.

ДТП произошло 27 июля на улице Каслинская.

«30-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Аурис на регулируемом перекрестке при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Киа Рио», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

После удара автомобиль Киа Рио снес пешеходное ограждение.В результате происшествия телесные повреждения получили оба водителя и пассажир автомобиля Тойота.

 

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ГИБДД
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