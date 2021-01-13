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В Челябинске в аварии с маршруткой пострадали пять человек

В Челябинске маршрутка врезалась в столб. Пострадали четыре пассажира и водитель. Он госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Авария произошла вечером 12 января на Копейском шоссе. Водитель маршрутки № 22 не справился с управлением и наехал на опору. Он сильно сострадал. Из кабины его вытаскивали пассажиры.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, мужчина госпитализирован в железнодорожную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Еще четыре пассажира получили ушибы, они были осмотрены медиками и от госпитализации отказались.

Еще одна авария с участием маршрутного такси произошла в этот же день на Комсомольском проспекте. Водитель ПАЗика, который следовал по маршруту № 91 не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем Форд. В результате ДТП водитель автомобиля Форд получил телесные повреждения.