В Челябинске в жару дети оказались заперты в машине

Сегодня, третьего августа, в Челябинске двое маленьких детей оказались заперты в машине в тот момент, когда температура воздуха, согласно данным Гисметео, поднялась до отметки +29 градусов. Малышей вызволяли спасатели.

Звонок в ЕДДС-112 поступил сегодня в 11.01 с улицы Кузнецова. Женщина сообщила, что в машине оказались заперты двое ее детей двух и трех лет.

“По словам женщины, она ненадолго вышла из машины, в которой находились дети. Ключи от машины при этом остались на переднем сидении. Вернувшись, она обнаружила, что сработал режим автоматической блокировки дверей, и дети оказались запертыми в автомобиле”, - рассказали в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

На место направили экипаж Челябинской городской службы спасения.

Мы открыли дверь при помощи специального инструмента, – рассказал старший группы спасателей. – Дети вели себя спокойно. К счастью, никто из них не пострадал».

Мама поблагодарила спасателей за то, что они вызволили ее детей.

Чтобы такие случаи не повторялись, спасатели просят не оставлять маленьких детей в машинах.