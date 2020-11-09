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В Челябинске водитель иномарки погиб после столкновения с Пазиком

Происшествия
Сегодня, 13:07
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В Челябинске по вине водителя Пазика погиб 42-летний мужчина. Он нарушил правила дорожного движения и протаранил иномарку.

Авария со смертельным исходом произошла восьмого ноября на улице Героев Танкограда.

«Мужчина, управляя автобусом ПАЗ-320302, при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Фольксваген Пассат и совершил с ним столкновение», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

В результате ДТП водитель автомобиля Фольксваген от полученных травм скончался в лечебном учреждении.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

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Теги
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