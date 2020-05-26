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В Челябинске водитель иномарки сбил школьника

Происшествия
Сегодня, 11:02

В Челябинске водитель на «Порше» сбил подростка на велосипеде. Ребенок госпитализирован.

ДТП произошло вечером 25 мая напротив дома № 92 по улице Свободы.

«Водитель автомобиля «Порш», при выезде с дворовой территории совершил наезд на велосипедиста, двигающегося по тротуару. В результате происшествия травмы получил 15-летний велосипедист. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Челябинску.

Госавтоинспекция города Челябинска обращается ко всем родителям и водителям. У детей начинаются каникулы. После длительного периода самоизоляции дети вновь выходят на прогулки.

«Родители должны напомнить о безопасном поведении рядом с дорогой, об опасных ситуациях и проконтролировать поведение ребенка на улице. Напоминайте о правилах дорожного движения каждый день, старайтесь больше времени проводить вместе, быть примером поведения на дороге.

Малолетние дети должны быть под контролем взрослых постоянно. Не оставляйте из без присмотра, это опасно», - добавили в пресс-службе ГИБДД по городу Челябинску.

Водителей просят быть особенно бдительны и внимательны в дворовых территориях, рядом с детскими и спортивными площадками, парками и другими местами скопления людей.

 

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