В Челябинске водитель легковушки погиб после столкновения с маршруткой

В Челябинске водитель ВАЗа погиб в ДТП с маршруткой. Еще три человека из легковушки госпитализированы.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 21 ноября на перекрестке улицы Мамина и Бродоколмакского тракта.

«Водитель автобуса ПАЗ, по предварительным данным, выезжая с улицы Мамина на улицу Бажова совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106. В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте ДТП», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Три пассажира автомобиля ВАЗ доставлены в медицинское учреждение с различными травмами. В автобусе находилось два пассажира, никто не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка.