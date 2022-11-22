22.11.2022
Челябинцу Евгению Кириченко вручат награду конкурса молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения
22.11.2022
Златоуст передал медоборудование в военный санаторий под Чебаркулем
22.11.2022
В Челябинске водитель легковушки погиб после столкновения с маршруткой
22.11.2022
На Дальнем Таганае «вырос» световой столб
22.11.2022
Режим «черного неба» в ряде городов Челябинской области сохранится до вечера среды
22.11.2022
В Челябинской области снижается недельная смертность от коронавируса
В Челябинске водитель легковушки погиб после столкновения с маршруткой
ГИБДД Челябинска выясняет причины смертельной аварии
16.11.2022
В Воронежской области в аварии погибли два южноуральца
15.11.2022
В Татарстане разбилась семья с маленькими братьями-близнецами из Челябинской области
14.11.2022
Три человека погибли в ДТП в Сосновском районе
14.11.2022
В Челябинске врезавшийся в столб ВАЗ превратился в бесформенную груду металла
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022