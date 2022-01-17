В Челябинске водитель насмерть сбил пешехода

В Челябинске водитель иномарки сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре». От полученных травм он скончался на месте.

Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 17 января, на Бродоколмакском тракте.

«50-летний водитель, управляя автомобилем Рено Сандеро совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался», - сообщила начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по г. Челябинску Ирина Токарева

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а также быть взаимовежливыми. Помните, тормозной путь автомобиля на заснеженной, скользкой дороге возрастает в разы. Скорость движения должна соответствовать погодным условиям, состоянию проезжей части, видимости и обеспечивать водителю контроль за движением транспортного средства. Водитель в обязательном порядке должен заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам, увеличивать дистанцию.