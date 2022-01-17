17.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 января
17.01.2022
В поездах и на вокзалах ЮУЖД продолжают противоэпидемические меры
17.01.2022
ММК повысил производительность ЭСПЦ
17.01.2022
В Челябинске водитель насмерть сбил пешехода
17.01.2022
Загранпаспорт за пять дней
17.01.2022
Южноуральцев приглашают на всемирный День снега
В Челябинске водитель насмерть сбил пешехода
15.01.2022
Магнитогорец протаранил пять автомобилей и скрылся
12.01.2022
Снова смертельная авария на трассе
10.01.2022
Челябинец насмерть сбил женщину, стоявшую на остановке
28.12.2021
В Кунашакском районе в ДТП с мусоровозом пострадала семилетняя девочка
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022