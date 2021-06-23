В Челябинске водители скорой все чаще обращаются за помощью к Росгвардии

С начала года в Челябинске росгвардейцы выезжали на помощь врачам «скорых» 18 раз



С января 2020 года машины городской службы «03» оборудованы кнопками тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт подразделения Росвгардии. За весь прошлый год группы задержания вневедомственной охраны выезжали по тревоге из «скорых» 52 раза.

«Всего тревожными кнопками в 2020 году было оснащено 76 медицинских автомобилей. По алгоритму, вызов передаётся на пульт вневедомственной охраны через систему навигационно-спутникового мониторинга «Алмаз». Координаты места, откуда поступил сигнал, система устанавливает автоматически. На помощь медработниками незамедлительно выезжает группа задержания», - сообщили в Росгвардии.

Возможность отправить сигнал о помощи есть не только у водителя «скорой». Выходя из машины, медики берут с собой специальный брелок. Воспользоваться устройством врачи могут, например, в подъезде или квартире пациента.

С неадекватным поведением родственников или приятелей пациентов на вызовах они сталкиваются всё чаще. Были случаи, когда те требовали «оживить» больного, не пропускали фельдшера из подъезда в квартиру, нападали с топором, наносили побои.

В прошлом году из всего количества выездов росгвардейцев на помощь «скорым» по трем нападавшие получили административное наказание. В остальных — агрессивно настроенные граждане отказывались от идеи чинить медикам препятствия, угрожать им или причинять вред, как только понимали, что через несколько минут на место приедут сотрудники Росгвардии.



Тревожными кнопками с выходом на централизованный пульт вневедомственной охраны оборудованы также 60 медучреждений города. Еще в одной больнице выставлен ночной пост физической охраны Росгвардии.