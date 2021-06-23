23.06.2021
В Челябинске водители скорой все чаще обращаются за помощью к Росгвардии
23.06.2021
В Челябинске пьяный пассажир маршрутки с «розочкой» напал на водителя
23.06.2021
Челябинский театр кукол приглашает на премьеру мюзикла «Бибигон»
22.06.2021
Ночью у пострадавшего от пожара дома в Залесье будут пожарные и полиция, завтра оценят ущерб
22.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня
22.06.2021
В футбол играли настоящие артисты
В Челябинске водители скорой все чаще обращаются за помощью к Росгвардии
21.06.2021
В Челябинске рецидивист напал в больнице на детского врача
15.06.2021
Челябинский росгвардеец, убивший жену, отстранен от службы
08.06.2021
Военный суд Челябинского гарнизона приговорил росгвардейца за убийство отца в новогоднюю ночь
07.05.2021
В Челябинской области прошёл автопробег «Вахта памяти. Сыны Победы»
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021