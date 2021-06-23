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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
После обильных дождевых осадков, выпавших в Челябинске 22 июня МБУ «ЭВИС» были начаты мероприятия
23.06.2021

Челябинск снова «поплыл»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области долги предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями достигли пяти
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23.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители микрорайона Залесье (Кременкульское поселение, Сосновский район, Челябинская область) объя
23.06.2021

Жители Залесья, где накануне загорелся дом от удара молнии, объявили сбор помощи пострадавшим

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В микрорайоне Залесье (Поселок Западный, Сосновский район, Челябинская область) во время грозы за
22.06.2021

В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменяются ма
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22.06.2021

В Челябинской области из-за ковида отменяют массовые мероприятия, но выпускные разрешили
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.06.2021

В Челябинске водители скорой все чаще обращаются за помощью к Росгвардии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.06.2021

Челябинский театр кукол  приглашает на премьеру мюзикла «Бибигон»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.06.2021

Ночью у пострадавшего от пожара дома в Залесье будут пожарные и полиция, завтра оценят ущерб
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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22.06.2021

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23.06.2021 10:28

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С начала года в Челябинске росгвардейцы выезжали на помощь врачам «скорых» 18 раз

С января 2020 года машины городской службы «03» оборудованы кнопками тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт подразделения Росвгардии. За весь прошлый год группы задержания вневедомственной охраны выезжали по тревоге из «скорых» 52 раза.

«Всего тревожными кнопками в 2020 году было оснащено 76 медицинских автомобилей. По алгоритму, вызов передаётся на пульт вневедомственной охраны через систему навигационно-спутникового мониторинга «Алмаз». Координаты места, откуда поступил сигнал, система устанавливает автоматически. На помощь медработниками незамедлительно выезжает группа задержания», - сообщили в Росгвардии.

Возможность отправить сигнал о помощи есть не только у водителя «скорой». Выходя из машины, медики берут с собой специальный брелок. Воспользоваться устройством врачи могут, например, в подъезде или квартире пациента.

С неадекватным поведением родственников или приятелей пациентов на вызовах они сталкиваются всё чаще. Были случаи, когда те требовали «оживить» больного, не пропускали фельдшера из подъезда в квартиру, нападали с топором, наносили побои.

В прошлом году из всего количества выездов росгвардейцев на помощь «скорым» по трем нападавшие получили административное наказание. В остальных — агрессивно настроенные граждане отказывались от идеи чинить медикам препятствия, угрожать им или причинять вред, как только понимали, что через несколько минут на место приедут сотрудники Росгвардии.

Тревожными кнопками с выходом на централизованный пульт вневедомственной охраны оборудованы также 60 медучреждений города. Еще в одной больнице выставлен ночной пост физической охраны Росгвардии.

Росгвардия
скорая помощь
Челябинск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
После обильных дождевых осадков, выпавших в Челябинске 22 июня МБУ «ЭВИС» были начаты мероприятия
23.06.2021

Челябинск снова «поплыл»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области долги предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями достигли пяти
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ЖКХ
23.06.2021

Текслер – главам: Если я начну заниматься проблемами ваших муниципалитетов по долгам, это плохо закончится
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители микрорайона Залесье (Кременкульское поселение, Сосновский район, Челябинская область) объя
23.06.2021

Жители Залесья, где накануне загорелся дом от удара молнии, объявили сбор помощи пострадавшим

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В микрорайоне Залесье (Поселок Западный, Сосновский район, Челябинская область) во время грозы за
22.06.2021

В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменяются ма
Коронавирус
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22.06.2021

В Челябинской области из-за ковида отменяют массовые мероприятия, но выпускные разрешили
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Адрес редакции:

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E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

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20.06.2021 11:28

В Челябинской области продолжает снижаться суточное число победивших ковид южноуральцев

20.06.2021 11:16

Пожарные Челябинска спасли жизни двух малышей, пока их мама спала