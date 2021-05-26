В Челябинске водителя Land Rover, устроившего смертельное ДТП, отправили в СИЗО

В Челябинске суд избрал меру пресечения 50-летнему водителю автомобиля Land Rover, который на скорости 100 километров в час устроил смертельное лобовое ДТП, врезавшись в машину ВАЗ-2106. По ходатайству следователя водителя внедорожника отправили в СИЗО, пока на два месяца, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Авария случилась 24 мая в 10.30 рядом с домом №43 на улице Куйбышева. По версии следствия, пьяный водитель Land Rover на скорости 100 километров в час решил обогнать машину ВАЗ-21102. Он пересек двойную сплошную линию, выехал на встречную полосу и врезался во встречный ВАЗ-2106.

ВАЗ-2106 от удара врезался в попутную машину «ГАЗ». Land Rover после столкновения протаранил ВАЗ-21102.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2106 (сын и мать) погибли на месте происшествия, пожилой отец госпитализирован», - сказала Мамаева.

Водителя внедорожника обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения (п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ).

Фото: vk.com, "Типичный Челябинск"