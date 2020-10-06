В Челябинске возбуждено почти 500 уголовных дел в отношении водителей, повторно садящихся за руль пьяными

Водители Челябинска продолжают садиться пьяными за руль. За 9 месяцев 2020 года сотрудниками ГИБДД города выявлено и отстранено от управления 3250 нетрезвых водителей. 412 человек попались повторно. Возбуждены уголовные дела.

Всего за девять месяцев 2020 года на дорогах Челябинска произошло 1148 ДТП. В них погибли 24 человека, 1442 получили тяжкие повреждения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в подразделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска, по вине пьяных водителей было совершено 95 ДТП. В них погибли два человека, 140 получили травмы различной степени тяжести.

Также сотрудниками ГИБДД Челябинска за девять месяцев этого года было задержано 3260 водителей, находящихся либо в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского осмотра. 1787 человек были задержаны за то, что ездили без прав, либо были их лишены, или у них вообще никогда не было.

Кроме того, уже возбуждено 412 уголовных дел по статье 264.1. Уголовного кодекса Российской Федерации - «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: только строгое соблюдение Правил дорожного движения и взаимоуважение помогут избежать дорожных трагедий. Родителям необходимо не допускать безконтрольного нахождения детей вблизи проезжей части, и при переходе дороги держать ребенка за руку, ни в коем случае не допускать, чтобы несовершеннолетние ездили на велосипедах и самокатах по дорогам общего пользования и пешеходным переходам.