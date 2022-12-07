В Челябинске выздоровевший пациент наркологии обокрал водителя скорой

Полицейские Челябинска задержали пациента наркологической больницы, который в день выписки обворовал водителя машины скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.

С заявлением в полицию Ленинского района Челябинска обратился местный житель, сообщив о краже смартфона.

«Он рассказал полицейским, что работает водителем в медицинском учреждении, в день кражи телефона находился на смене. Смартфон был похищен из салона служебной автомашины, которую он на непродолжительный период времени оставил на территории медучреждения незапертой», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Вор был задержан по горячим следам. Им оказался ранее судимый за хранение наркотиков 42-летний пациент наркологической больницы. В день выписки мужчина заметил в автомашине водителя скорой оставленный смартфон и украл его. Гаджет он продал случайному прохожему за 1800 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

«Не оставляйте ценные вещи в салоне автомашины; всегда закрывайте транспортное средство, даже если покидаете его на непродолжительное время; пользуйтесь охраняемыми парковками; по возможности оборудуйте автомашину противоугонными устройствами и автомобильной сигнализацией», - напоминает Начальник отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску Сергей Чикишев.

Чтобы максимально быстро раскрыть преступление по горячим следам, полицейские просят челябинцев обращаться в органы внутренних дел. Прием заявлений осуществляется круглосуточно.

Также полицейские предостерегают горожан от приобретения товаров и вещей с рук у незнакомцев, без документов на право владения. В противном случае, вы можете стать обладателем краденого имущества.