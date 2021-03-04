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В Челябинске задержан депутат ЗСО

В Челябинске силовики задержали депутата Законодательного собрания Челябинской области, руководителя компании дорожной «ДорстройГрупп» Армана Аракеляна.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах региона Аракеляна опрашивают по делу о коррупции в МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей».

Арман Аракелян — зампредседателя комитета Заксобрания по строительной политике и ЖКХ. Является депутатом от КПРФ. В региональном отделении партии заявили, что о его задержании пока ничего не знают.

Напомним, что компания «ДорстройГрупп» была одним основных подрядчиков по ремонту челябинских дорог в 2020 году. В этом году она также трудится на городских магистралях.