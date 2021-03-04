В Челябинске задержан депутат ЗСО

В Челябинске силовики задержали депутата Законодательного собрания Челябинской области, руководителя компании дорожной «ДорстройГрупп» Армана Аракеляна.
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах региона Аракеляна опрашивают по делу о коррупции в МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей».
Арман Аракелян — зампредседателя комитета Заксобрания по строительной политике и ЖКХ. Является депутатом от КПРФ. В региональном отделении партии заявили, что о его задержании пока ничего не знают.
Напомним, что компания «ДорстройГрупп» была одним основных подрядчиков по ремонту челябинских дорог в 2020 году. В этом году она также трудится на городских магистралях.