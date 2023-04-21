21.04.2023
Ход капремонта Дома культуры в селе Алексеевка проверила «Единая Россия»
21.04.2023
В Челябинске задержан руководитель филиала транспортной компании
21.04.2023
В Челябинске временно изменится маршрут следования трамвая №18
21.04.2023
Возобновляются полеты из Челябинска в московский аэропорт Внуково
21.04.2023
В Челябинской филармонии начинается отборочный этап конкурса детской автогрской песни
21.04.2023
В Челябинске закроют движение по Краснопольскому проспекту
В Челябинске задержан руководитель филиала транспортной компании
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023