В Челябинске задержан руководитель филиала транспортной компании

В Челябинске сотрудники транспортной полиции задержали высокопоставленного сотрудника филиала транспортной компании, подозреваемого в получении незаконного денежного вознаграждения.

По поступившей оперативной информации, сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте выявили факт получения взятки заместителем начальника одного из структурных подразделений филиала крупной транспортной компании.

Речь идет о заместителе начальника Челябинского агентства фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения центра фирменного транспортного обслуживания (входит в структуру РЖД).

«По предварительным данным, ранее не имевший проблем с законом местный житель, в период с 2020 по 2022 год получил от представителя коммерческой организации деньги в сумме свыше 100 тысяч рублей за общее покровительство, оперативное согласование заявок в план погрузки и быструю отправку вагонов с грузом», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ГУ МВД России на транспорте.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России в отношении возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Должностное лицо подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, - получение взятки в значительном размере. Преступление было выявлено в результате проведения оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и УТ МВД России по УрФО.

В беседе с сыщиками ОЭБиПК мужчина дал признательные показания. В настоящее время он проверяется на причастность к другим аналогичным противоправным деяниям. Сыщики выясняют, имела ли незаконная деятельность злоумышленника системный характер.

Из транспортной полиции Южного Урала материалы проверки направили в следственный комитет для принятия процессуального решения.

В пресс-службе ЮУЖД - филиала РЖД сообщили, что в компании ситуацию не комментируют.