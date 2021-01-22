Сколько можно! В Челябинске образовался очередной каток на проезжей части

Генерал Ясинский: Мы не допустим, чтобы во время несогласованной акции за Навального пострадали южноуральцы

В Челябинске задержан житель Троицка, выклянчивший у прохожих 25 тысяч якобы на билет

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В Челябинске задержан житель Троицка, выклянчивший у прохожих 25 тысяч якобы на билет

В Челябинске задержан житель Троицка, который просил у прохожих деньги, чтобы якобы купить билет. По приезду в родной город он обещал все вернуть. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Обманным путем 19-летний мошенник заполучил почти 25 тысяч рублей. Его задержали полицейские Центрального района южноуральской столицы.

В пресс-службе УМВД России по городу Челябинску рассказали, что молодой человек подходил к незнакомым людям на улице и просил о материальной помощи, необходимой ему для совершения срочной дальней поездки, обязуясь по приезде сразу перечислить заем в благодарность с процентами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские Курчатовского района Челябинска задержали аферистку. Уже доказана ее причастность к 14-ти преступлениям.

«Женщина, являясь менеджером одной из организаций, путем обмана и злоупотребления доверием при заключении договора на установку дверей предлагала клиентам внести предоплату, большую часть из которой незаконно присваивала себе. Суммы варьировались от пяти до десяти тысяч рублей», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

В отношении челябинки возбуждено уголовное дело. Обоим подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.