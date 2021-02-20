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В Челябинске задержан житель Узбекистана, приехавший «подсаживать» местных жителей на героин

В Челябинске сотрудники полиции задержали жителя Узбекистана с крупной партией героина. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ночью 19 февраля в Металлургическом районе сотрудниками полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску был остановлен автомобиль «Хундай Солярис» для проверки документов. Во время процедуры водитель машины явно нервничал, что насторожило полицейских. Было принято решение о досмотре транспортного средства, в ходе которого под автомобильным ковриком обнаружен пакет с десятью свертками героина.

Мужчину доставили в полицию. Им оказался 20-летний житель Узбекистана.

«Во время обыска по месту жительства задержанного стражами порядка обнаружено и изъято еще 35 свертков аналогичного наркотика, таким образом общая масса изъятого составила около 90 граммов. Установлено, что подозреваемый неделю назад прибыл в Челябинск с целью незаконного распространения наркотических средств», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.