В Челябинске задержаны мошенницы, которые под предлогом индексации пенсий, наживались на пожилых людях

В Челябинске задержаны мошенницы, которые под предлогом индексации пенсий, наживались на пожилых людях

Сотрудники управления уголовного розыска регионального полицейского главка задержали трех женщин, которые, представляясь сотрудницами управления социальной защиты, рассказывали пожилым людям, что происходит индексация пенсий. Но, чтобы это произошло, необходимо заплатить. Сумма похищенных денег у пенсионеров около полумиллиона рублей.

В полицию с заявлениями о хищении денег обратились пожилые местные жительницы. Они рассказали, что к ним в квартиры приходили женщины, которые представлялись социальными работниками.

«При этом каких-либо документов, подтверждающих место работы, они не предъявляли, и убеждали пожилых граждан в том, что проводится индексация пенсии. Незнакомки внушали хозяевам, что произойдет перерасчет их выплат, которые значительно увеличатся, но для этого нужно внести некую сумму. Поверив им на слово, пенсионерки отдавали значительные денежные средства», - рассказала заместитель начальника пресс-службы регионального полицейского главка Светлана Саломатина.

«Пришли две женщины, долго рассказывали, как много бабушка платит за коммунальные услуги, а пенсия маленькая. Но она может быть больше. Для этого каждый их них должен был отдать им по 43 тысячи рублей, несите без сдачи», - рассказала дочка одних из пострадавший пенсионеров.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны три жительницы Челябинской области. Уже установлена их причастность к четырем преступлениям. Также выяснялось, что они не только убеждали пенсионеров отдавать им деньги под видом индексации пенсии. Установлен и факт кражи денег из квартиры.

«Я увидела в шкафу деньги, бабушку и дедушку моя напарница увела на кухню. Я взяла деньги. 90 тысяч я отдала ей, а 90 оставила себе», - рассказала задержанная.

Предварительная сумма всех похищенных денег у пенсионеров составила 400 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

В отношении одной подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще две задержанных находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские не исключают, что жертв аферисток намного больше.

Если вы или ваши близкие пострадали от деятельности задержанных лиц, об этом необходимо сообщить в полицию по телефонам: 8 (351) 267-74-59, 8-922 63 40 606 или 02.

Полицейские напоминают южноуральцам о необходимости проявлять бдительность и не поддаваться на уловки злоумышленников. Преступники, пользуясь доверием пожилых людей, тайно похищают ценное имущество, при этом отвлекая потерпевших различными вопросами или просьбами. Помните, что ни в коем случае не следует открывать дверь незнакомцам. Необходимо позвонить в службу, сотрудниками которой они представляются и узнать, действительно ли их направляли к вам, проверьте у них документы. Контактные телефоны экстренных и социальных служб можно найти в Интернете или по телефону справочной службы: 8(351) 247-10-10.