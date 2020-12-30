В Челябинске задержаны три человека, которые избили и ограбили инструктора автошколы

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В Челябинске задержаны три человека, которые избили и ограбили инструктора автошколы

Сотрудники полиции по «горячим» следам задержали трех молодых людей, которые избили и ограбили инструктора автошколы. Ему на помощь вовремя пришли сотрудник ППС.

Инцидент произошел30 декабря в Ленинском районе Челябинска на улице Гончаренко.

«Я на учебной машине стоял на парковке и рассказывал курсанту, как нужно ездить. Подошли трое, открыли мою дверь и стали меня бить. Сначала это было в машине, а потом они меня вытащили на улицу. Затем один из них залез в авто и забрал деньги. Мне удалось убежать. Слава богу, что рядом проезжала машина ППС и они мне помогли», - рассказал пострадавший водитель Андрей.

«Сотрудники Госавтоинспекции города Челябинска, работая по надзору за дорожным движением и охраной общественного порядка на территории Ленинского района, утром 30 декабря «по горячим следам» задержали молодого гражданина, который подозревается, в том, что группой лиц совершил нападение на автомобилиста и причинил ему травмы», - сообщила старший инспектор отделения ПБДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Алена Безменова.

Позже были еще два участника разбойного нападения.