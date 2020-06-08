В Челябинске задержаны трое парней, совершавшие дерзкие ограбления салонов сотовой связи

Полицейские Челябинска задержали группу молодых парней, которые совершили пять нападений на салоны сотовой связи. Самому младшему из них едва исполнилось 18 лет. Сумму ущерба составила около миллиона рублей.

Полицейскими установлено, что молодые люди, находясь в помещениях салонов сотовой связи, разбивали витрины и похищали телефоны. Таким образом, злоумышленники открыто похитили более 100 сотовых телефонов из пяти салонов связи на общую сумму свыше 900 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой». Парням грозит лишение свободы на срок до семи и двенадцати лет соответственно.

В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.