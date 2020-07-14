В Челябинске застройщик, обманувший дольщиков, получил реальный срок

В Челябинске осужден руководитель фирмы ООО «Град» Андрей Сахнов, похитивший у дольщиков свыше 340 миллионов рублей. Ближайшие четыре года он проведет в колонии общего режима.

Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Град» Андрея Сахнова. Его компания занималась строительством ЖК «Новоград» на пересечении улиц Доватора и Воровского. Он признан виновным мошенничестве и злоупотреблениями полномочиями.

«Судом установлено, что обвиняемый в период 2012-2016 годов путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства 86 участников долевого строительства ООО «Град», причинив потерпевшим материальный ущерб свыше 340 миллионов рублей. Привлеченными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, направив их на цели, не связанные со строительством жилого комплекса», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, вопреки законным интересам граждан и юридических лиц – участников долевого строительства, а также вопреки законным интересам возглавляемой им организации, он умышленно допустил неплатежеспособность ООО «Град», снизил рентабельность деятельности, ухудшил экономическое положение, что повлекло тяжкие последствия – неспособность выполнять обязательства перед участниками долевого строительства.

С учетом мнения государственного обвинителя судом ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», строительство долгостроя в жилом комплексе «Новоград» на пересечении улицы Доватора и Воровского в Челябинске начало в 2012 году ООО «Град». Его планировали сдать в эксплуатацию в 2013 году. Весной 2015 года работы на стройплощадке были остановлены. Дом построен до 14 этажа. В мае 2016 года компания была признана банкротом.

В августе 2018 года дольщики челябинского ЖК «Новоград» зарегистрировали жилищно-строительный кооператив (ЖСК) «Доватора-46». Дольщики намерены заключить договор с новой строительной компанией. Предполагается, что завершать строительство будет компания «Южуралспец МС».