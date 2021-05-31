В челябинском карьере едва не утонула женщина

В Челябинске в карьере «Изумрудный» едва не утонула 32-летняя женщина. Жизнь челябинке спас мужчина, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службе области.

Женщина купалась в карьере «Изумрудном в не предназначенном для этого месте 30 мая. Около двух часов дня она стала тонуть. Ее заметили горожане, которые находились на противоположном берегу. Единственное, что они могли сделать, - позвонить по номеру 112.

«К счастью, один из отдыхающих рядом мужчин бросился в воду, смог вынести женщину на берег», - рассказали в пресс-центре ПСС региона.

Прибывшие спасатели осмотрели челябинку. Реанимационных действий не потребовалось. Женщина нахлебалась воды и испытала шок.

«Женщине оказали первую помощь, вызвали СМП, проверили сердечную деятельность, укрыли одеялом и по прибытию сотрудников скорой помощи при помощи носилок транспортировали до машины СМП», - добавили в ПСС области.

Напомним, накануне под Челябинском в водоеме «Лазурный» утонул 19-летний молодой человек. Его тело нашли в 100 метрах от берега на глубине четырех метров. Сейчас по факту смерти проводится доследственная проверка.