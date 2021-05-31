Смертью молодого человека в водоеме под Челябинском заинтересовался СК

В Челябинской области следователи СК проводят проверку по факту смерти 19-летнего парня. По предварительным данным, молодой человек утонул в водоеме Красноармейского района, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР региона Владимир Шишков.

«По предварительным данным, подросток со сверстником купался на необорудованном пляже», - уточнил Шишков.

По факту смерти проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 30 мая оперативному дежурному Мобильного отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области поступило сообщение, что в поселке Лазурный на одноименном карьере утонул молодой человек.

Спасатели искали парня с лодки и с использованием картплоттера. Тело молодого человека нашли в 100 метрах от берега на глубине четырех метров.