В Челябинской области иномарка врезалась столб, пассажирку зажало внутри

В Челябинской области вечером шестого февраля иномарка «Мицубиси Лансер» врезалась в столб электроопоры.

Водитель получил травмы, однако сумел самостоятельно покинуть автомобиль, а вот пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, оказалась зажата внутри салона.

Прибывшие на место происшествия спасатели мобильного отряда поисково-спасательной службы региона вместе с сотрудниками пожарной охраны более получаса вели борьбу за пострадавшую.

После оказания врачами скорой первой медицинской помощи искореженный автомобиль отбуксировали от столба. При помощи гидравлического инструмента спасатели срезали две стойки, отжали приборную панель и освободили ноги пассажирки, зажатые между полом и приборной панелью.

Как сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

В настоящее время проводится расследования обстоятельств ДТП, произошедшего на 39-м километре автодороги Челябинск – Екатеринбург.