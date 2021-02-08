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В Челябинской области иномарка врезалась в «Газель»: двое погибли, трое пострадали

Сегодня, восьмого февраля, в Троицком районе Челябинской области водитель автомобиля Ford Galaxy в метель устроил лобовое ДТП с машиной «Газель». В аварии два человека, сидевшие в иномарке, погибли. Троих пострадавших доставили в больницу, сообщили в УГИБДД региона.

Авария произошла в 14.30 на 129 километре автодороги Челябинск-Троицк. По предварительным данным, 29-летний водитель иномарки в метель пошел на обгон на разрешенном для этого участке дороги. Мужчина не справился с управлением и врезался во встречную грузовую «Газель» под управлением 56-летнего водителя.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, скорой помощи и спасательной службы.

«В результате ДТП двое мужчин 58 и 45 лет, находившиеся в автомобиле Ford, от полученных травм скончались на месте происшествия, остальные трое мужчин, которые также находились в автомобиле Ford, получили травмы и были госпитализированы в центральную районную больницу города Троицка», - сказали в УГИБДД Челябинской области.

По факту смертельной аварии проводится проверка. Уже установлено, что за рулем иномарки находился житель Челябинска, который ехал из Казахстана в областной центр. Автомобилем «Газель» управлял житель Троицка, который ехал домой.