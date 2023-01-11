В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда

Десятого января на станциях Бердяуш, Златоуст и Кыштым экстренные службы проводили проверку вагонов. Причиной стало сообщение о минировании.

Проверки силовиками проводились на станциях Бердяуш, Златоуст и Кыштым.

«Поступили сообщение о наличии опасных предметах в поездах. Сотрудниками транспортной полиции и другими силовиками с привлечением кинологов все вагоны были обследованы мероприятия, опасных предметов обнаружено не было», - рассказала пресс-секретарь Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте Вера Кухтина.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, пассажирский поезд №284 Москва – Челябинск был задержан на станции Бердяуш на три часа шесть минут. Пассажиры поезда были временно размещены на вокзале.

Пассажирский поезд №102 Нижневартовск – Пенза был задержан на станции Кыштым на три часа 14 минут. В настоящее время поезд продолжает следовать по своему маршруту. ОАО «РЖД» принимает необходимые меры по сокращению отставания от графика.

Пассажирский поезд №391 Челябинск – Москва был задержан на станции Златоуст на два часа девять минут. В настоящее время поезд продолжает следовать по своему маршруту согласно графику.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).