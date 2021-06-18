В Челябинской области ликвидировано преступное сообщество

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении пятерых предполагаемых руководителей и десятерых участников преступного сообщества, занимавшихся организацией незаконной миграции на территории региона.

Криминальную схему выявили оперативники Центра по противодействию экстремизму областного главка во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России, а также представителями управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области. Силовую поддержку оказывали сотрудники Росгвардии.

По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение в нарушение законодательства предоставляли иностранным гражданам миграционные услуги.

«Преступное сообщество состояло из четырех функционально обособленных групп. Деятельность одной из них заключалась в подготовке поддельных трудовых договоров и поиске граждан, имеющих в собственности жилье на территории города Челябинска и области. По адресам этих жилых помещений фиктивно регистрировались мигранты. Другая группа, помимо выполнения аналогичных функций, занималась организацией оформления фиктивных браков между гражданами России и иностранцами. Обязанности участников третьей и четвертой групп сводились в основном к мнимому приему экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Своими противоправными действиями фигуранты способствовали незаконному пребыванию в России более десяти тысяч иностранцев.