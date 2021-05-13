В Челябинской области машина сбила ребенка на самокате

В Миассе (Челябинская область) молодой водитель машины Lada-211440 наехал на 11-летнего ребенка на самокате.

Дорожное происшествие случилось в среду, 12 мая, в 20 часов в районе дома №39 на улице 8 Июля.

По данным отделения пропаганды ГИБДД Миасса, 22-летний водитель автомобиля Lada сбил ребенка, когда тот переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения», - сказали в ОГИБДД города.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ОГИБДД Миасса