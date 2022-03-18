В Челябинской области мошенники выдают себя за судебных приставов

Федеральная служба судебных приставов предупреждает жителей Челябинской области об участившихся попытках обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за судебных приставов. Аферисты используют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых писем.

Злоумышленники присылают на электронную почту письма от «Управления ФССП РФ» о наличии задолженности, которую необходимо срочно оплатить. Также в фальшивых уведомлениях указываются меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества, в случае неуплаты долга.

«Мошенники могут направить ссылку для погашения задолженности, где необходимо ввести данные банковских карт граждан. Также в подобных сообщениях содержится просьба перейти по ссылке, чтобы узнать подробности возникновения долга. После перехода по ссылке пользователям сети Интернет предлагают загрузить файл, в котором содержится вредоносный вирус. Таким образом они получают доступ к персональным данным граждан и реквизитам их банковских карт», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области сообщает, что их сотрудники не уведомляют должников по электронной почте. Уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется почтой либо в личный кабинет на портале Госуслуг, в случае подачи пользователем соответствующего заявления о направлении ему юридически значимых уведомлений в электронной форме.

«Необходимо внимательно изучить адреса официальных сайтов ФССП России и ее территориальных органов во избежание использования поддельных сайтов, предлагающих узнать о наличии задолженностей. Поддельные сайты могут копировать дизайн официального сайта ФССП России и интерфейс сервиса «Банк данных исполнительных производств». Разночтения с официальным и поддельным адресом может быть минимальным и отличаться одним знаком», - добавили в пресс-службе судебных приставов региона.

Напомним, в Челябинской области телефонные мошенники сегодня далеко не всегда представляются сотрудниками банка. Теперь они нередко называют себя участковыми и следователями, высылают липовые повестки, подкрепляя ложную информацию фотографиями фальшивых удостоверений.

Тем самым лжеследователи стараются вовлечь жертву в «расследование преступлений».

Аферисты в общении с жертвами подчас используют фразы «в отношении вас осуществляются противоправные действия» или «на вас оформляется мошеннический кредит, в ваших интересах сотрудничать со следствием и перевести все деньги на защищенный счет».

Приставы, полицейские, как и органы прокуратуры, напоминают, что ни при каких обстоятельствах не следует сообщать по телефону данные своих банковских счетов и карт, ПИН-коды, СМС-коды - такую информацию запрашивают только мошенники. Также не следует оформлять кредиты или осуществлять переводы денежных средств на сторонние счета по указанию незнакомцев. Также необходимо проявлять бдительность при поступлении электронных сообщений, не переходить по ссылкам, не загружать неизвестные файлы, не передавать мошенникам свои личные персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах, и не выполнять требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций. Во избежание мошеннических действий необходимо проверять письма, в которых содержатся призывы к действиям, например: «открой», «прочитай», «ознакомься», а также с темами, связанными с долгами, финансами и банками.