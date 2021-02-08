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В Челябинской области новые случаи бешенства: умерли лиса, кошка и собака

В двух городах Челябинской области зафиксированы новые случаи бешенства. В Еманжелинске погибли лиса и кошка, в Коркино – собака, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора региона.

Новые случаи бешенства зафиксировали с первое по пятое февраля. Всего с начала года в регионе выявили семь случаев бешенства в семи неблагополучных пунктах. Там ввели карантин.

«Челябинская область на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных. Потому Россельхознадзор напоминает, что единственное средство не получить смертельный вирус – вакцинация, соблюдение правил содержания домашних животных и соблюдение мер предосторожности при контакте с дикими и безнадзорными животными», - предупредили в пресс-службе.

В прошлом году на Южном Урале выявили 69 случаев бешенства животных в 65 неблагополучных пунктах.

Для справки: Человек может заразиться бешенством, если животное его укусит, поцарапает или, если слюна животного попадет на травмированный участок кожи. Инфекционное заболевание чаще всего заканчивается летальным исходом.