В Челябинской области от бешенства умерли две лисы и собака

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В Челябинской области от бешенства умерли две лисы и собака

В Нагайбакском и Канашакском районах за месяц выявили три случая бешенства. От заболевания скончались две лисы и собака, сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

«Распоряжением правительства Челябинской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных установлены в поселке Фершампенуаз Нагайбакского района, где от бешенства пала лиса; в поселке Лесной Кунашакского района, где зафиксирована смерть лисы и собаки», - пояснила Нахтигаль.

Всего с начала года на Южном Урале зафиксировали 64 случаев бешенства в 61 неблагополучном районе. Для сравнения, в 2019 году за аналогичный период в 58 неблагополучных районах выявили 65 случаев зараженных животных.

По данным регионального Россельхознадзора, отменен карантин по бешенству в деревнях Комбулат и Боровое Чебаркульского района, в Чебаркуле, а также в поселке Зауральский в Еманжелинском районе и в поселке Магнитный в Агаповском районе.