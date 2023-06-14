В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении экс-сотрудника «Новатэк-АЗК»

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства ООО «Новатэк-АЗК», обвиняемого в совершении коммерческого подкупа в крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

По данным следствия, обвиняемый в период с сентября по декабрь 2020 года получил денежное вознаграждение в размере не менее 850 тысяч рублей за общее покровительство, в том числе подписание актов выполненных ремонтно-строительных работ на автогазозаправочных станциях без непосредственной их проверки. Этими действиями он причинил материальный ущерб компании на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд, отметили в СУ СКР по Челябинской области. Дело будет рассматривать Советский районный суд Челябинска.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в марте 2023 года по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

«НОВАТЭК-АЗК» - дочернее предприятие «НОВАТЭК», которое занимается продажей газового топлива через автозаправочные станции.