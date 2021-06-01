В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего мальчика

В Чебаркульском районе Челябинской области шестилетний мальчик попал ночью под поезд на станции Бишкиль. Ребенок скончался на месте происшествия, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

“По версии следствия, 1 июня 2021 года около трех часов на 2049 километре шестого пикета станции Бишкиль Южно-Уральской железной дороги подвижным составом смертельно травмирован шестилетний ребенок. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия”, - прокомментировали в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются очевидцы, подвижной состав, который сбил ребенка, ведется осмотр места трагедии. Специалисты также выясняют условия воспитания и проживания ребенка. Тело мальчика направили на судебно-медицинское исследование. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления.

Ранее пресс-служба Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО “РЖД” обнародовала статистику смертей на железной дороге. В Челябинской области за четыре месяца 2021 года на железной дороге травмы получили семь человек. Пять из них погибли.

В середине мая в Кыштыме 32-летний мужчина решил перебежать железнодорожные пути перед приближавшимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Местный житель скончался на месте.

Отметим, что происшествия случаются и на детской железной дороге в Челябинске. Четвертого мая поезд сбил 16-летнюю девушку, которая делала фотографии на станции «Звездная». Подростка с травмами госпитализировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.