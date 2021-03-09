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В Челябинской области полицейские «зачистили» города от очередных наркоманов

Полицейские Златоуста (Челябинская область) и Челябинска задержали наркоманов с «синтетикой», героином и мефедроном. Возбуждены уголовные дела. Парням грозят длительные сроки заключения.

Сотрудниками ГИБДД Златоуста с разницей в десять минут были задержаны с наркотиками двое местных жителей, а также гость из Верхнеуральска. «Синтетику» они приобрели для личного употребления.

В Челябинске полицейские задержали четырех местных жителей, у которых они нашли мефедрон и героин. Наркотики они также приобрели для себя.

В полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями первой и второй статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция данных частей статьи – лишение свободы на срок до трех и десяти лет.

Южноуральцы могут сообщить информацию о фактах распространения и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, по телефону в дежурную часть полиции.