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В Челябинской области троица расстреляла водителя из-за его кроссовера

Челябинский областной суд вынес приговор троим жителям Еманжелинска за расстрел уроженца Казахстана. Братьям – 25-летнему Андрею и 24-летнему Максиму Лукиных - назначили по 20 лет лишения свободы, их друга – 24-летнего Дмитрия Маршонкова – отправили в колонию на 17 лет, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд установил, что в сентябре 2016 года братья Лукиных и их друг Маршонков ехали по трассе «Челябинск – Троицк» на машине ВАЗ-21120 в поисках жертвы ограбления. Не доезжая до поселка Красногорский они заметили автомобиль Hyundai Santa Fe, в которой находился не знакомый им ранее мужчина.

Молодые люди развернулись и стали преследовать иномарку. Возле поселка Сары они догнали машину и устроили ДТП. Тем самым они заставили водителя выйти из автомобиля.

Максим Лукиных, как минимум, три раза ударил водителя баллонным ключом по голове. Пострадавший упал на край обочины дороги. Пока Максим Лукиных удерживал потерпевшего, его брат Андрей взял гладкоствольное огнестрельное оружие и дважды выстрелил в голову уроженцу Казахстана.

«После чего Лукиных А. перезарядил оружие и передал его сначала Лукиных М. а затем Маршонкову Д., которые поочередно, передавая из рук в руки друг друга, произвели каждый по одному прицельному выстрелу в голову, - рассказала обстоятельства убийства Мамаева. - В результате огнестрельных ранений наступила смерть потерпевшего на месте преступления».

Троица поместила тело убитого в багажник иномарки и увезла его на окраину Еманжелинска. Тело они спрятали в камышах, где облили его бензином и подожгли.

В пресс-службе облсуда добавили, что братья и их друг похитили из машины потерпевшего 10 тысяч рублей, два сотовых телефона и банковскую карту, с которой потом сняли 25 тысяч рублей. Hyundai Santa Fe впоследствии спрятали во дворе родственницы Лукиных, а потом разобрали на запчасти и продали.

«Поиски убитого мужчины длились полтора года», - отметили в пресс-службе облсуда.

Всех троих признали виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем (п.п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п.«в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Суд назначил братьям Лукиных по 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев. Маршонкову, который сотрудничал со следствием, – 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев.