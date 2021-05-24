В Челябинской области установился самый высокий класс пожарной опасности

На всей территории Челябинской области установился самый высокий (пятый) класс пожарной опасности. Только на прошлой неделе было ликвидировано 47 пожаров на площади 129 гектаров.

«Все силы, задействованные в тушении пожаров, находятся в режиме повышенной готовности. Для нас важна скорость обнаружения возгорания, это позволяет оперативно приступить к его тушению и, как следствие, не допустить распространение огня на большие площади. Я хочу напомнить всем жителям региона, что при сегодняшних погодных условиях (сухо, ветрено), соблюдение правил пожарной безопасности в лесу - это ваш гражданский долг»,- сказал начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Южного Урала ликвидировано 290 лесных пожаров на площади 2482 гектара.

В тушении было задействовано 3795 человек и 1256 единиц техники.

В ГУ лесами Челябинской области напомнили, что с 24 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на вход и въезд в лес.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф, сообщила пресс-секретарь ГУ лесами региона Ксения Барыкина.